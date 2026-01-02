Riesentorlauf der Frauen in Kranjska Gora: Die Startliste im Überblick

Das erste Rennen im alpinen Ski-Weltcup des Jahres 2026 findet am Samstag in Kranjska Gora (Slowenien) statt. Die Schweizerin Camille Rast eröffnet um 10 Uhr den sechsten Riesentorlauf der Frauen in dieser Saison. Die Startliste im Überblick!

Österreichs Top-Läuferin Julia Scheib (3/AUT) nimmt das Rennen nach Rast (1/SUI) und Sara Hector (2/SWE) als Dritte in Angriff. Die dreifache Saisonsiegerin darf nach ihrem Erfolg am Semmering mit dem Roten Trikot starten. Ihre größte Konkurrentin Alice Robinson (4/NZL), die die beiden anderen Riesentorläufe für sich entscheiden konnte, startet unmittelbar nach der ÖSV-Athletin. Die Neuseeländerin hat jedoch womöglich einen Vorteil im ersten Durchgang: Der Kurs wird von ihrem Coach Nils Coberger gesteckt.

Die erste Gruppe komplettieren Zrinka Ljutic (5/CRO), Paula Moltzan (6/USA) und Thea Louise Stjernesund (7/NOR). Weltcup-Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin (8/USA) kommt direkt danach.

Insgesamt sind acht ÖSV-Athletinnen am Start. Hier die weiteren Nummern: Stephanie Brunner (21), Ricarda Haaser (26), Nina Astner (27), Franziska Gritsch (29), Viktoria Bürgler (47), Elena Riederer (52), Valentina Rings-Wanner (56).

Katharina Liensberger fällt nach ihrem schweren Sturz im Training für die restliche Saison aus.

Artikelbild: GEPA