Road to America: Der WM-Fahrplan des ÖFB-Teams

Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation ist vor der Endrunden-Planung! In Hinblick auf die WM-Teilnahme 2026 stehen für das ÖFB-Team sowie den ganzen Verband wichtige Termine an: Von der Auslosung über vier Testspiele hin zum ersten WM-Spiel seit 28 Jahren.

Erster großer Termin ist die Auslosung der Gruppen am 5. Dezember, wo das ÖFB-Team auch die Spielorte fürs WM-Comeback erfährt. Daran gekoppelt ist die Wahl des WM-Quartiers, welches bis Jahresende feststehen soll.

Im März stehen zum einen die WM-Playoffs um die restlichen sechs Startplätze an, zum anderen dürfen die WM-Starter zwei Testspiele für die WM bestreiten. Zwei weitere Matches sind vor dem WM-Turnier im Juni möglich. Das Quartier muss indes spätestens fünf Tage vor dem ersten Auftritt bei der Endrunde bezogen werden. Das Eröffnungsspiel mit Gastgeber Mexiko findet fix am 11. Juni statt.

Ein Überblick über die wichtigsten WM-Eckdaten:

Termin Ereignis 5. Dezember WM-Gruppenauslosung ca. bis Mitte Januar Bekanntgabe WM-Quartier 23. bis 31. März 2 Länderspiele & WM-Playoffs ca. Mitte Mai Bekanntgabe (vorläufiger) WM-Kader 17. Mai letzter Spieltag der ADMIRAL Bundesliga 25. Mai Beginn Abstellungszeitraum („Rest Period“) 25. Mai bis 10. Juni Zeitraum für 2 Länderspiele Anfang Juni (spätestens 5

Tage vor erstem WM-Spiel) Abreise nach Nordamerika 11. Juni bis 19. Juli WM-Endrunde

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.