Der Österreicher Jurij Rodionov scheiterte am Montag in der 1. Qualifikationsrunde für das ATP Masters in Madrid (ab Mittwoch täglich live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass das Turnier live streamen).

Der 24-Jährige musste sich dem Monegassen Valentin Vacherot in drei Sätzen mit 3:6, 6:2, 2:6 geschlagen geben.

Beitragsbild: Imago