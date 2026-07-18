Rodionov und Kopp starten mit Siegen in Kitzbühel-Qualifikation

Jurij Rodionov und Sandro Kopp sind siegreich in die Qualifikation für das ATP-Tennisturnier in Kitzbühel gestartet.

Der 27-jährige Rodionov feierte einen 6:2,6:2-Erfolg über den Russen Andrej Tschepelew, der 26-jährige Kopp setzte sich 6:4,6:4 gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert durch. Runde zwei wird am Sonntag gespielt. Für weitere Österreicher war Endstation: Nico Hipfl unterlag dem Italiener Lorenzo Giustino 2:6,4:6, Niklas Waldner dem Serben Laslo Djere 2:6,4:6.