Ronaldo verliert mit Al-Nassr saudisches Cupfinale

Fußball-Star Cristiano Ronaldo ist in seiner ersten vollen Saison in Saudi-Arabien nach dem nationalen Meistertitel auch die Cup-Trophäe verwehrt worden. Mit Al-Nassr unterlag der Portugiese im Cup-Finale in dramatischer Manier 4:5 im Elfmeterschießen. Al-Nassr hatte nach je einem Ausschluss kurz vor Ende der regulären Spielzeit zum 1:1 ausgeglichen. In der Verlängerung musste mit dem Senegalesen Kalidou Koulibaly noch ein Spieler des nunmehrigen Double-Gewinners vom Platz.

Der Meister rettete sich aber in das Elfmeterschießen, in dem Ronaldo scorte, nachdem der 39-Jährige mit einem Fallrückzieher nur die Stange getroffen hatte. Zum Held wurde freilich Al-Hilal-Torhüter Yassine Bounou, indem der Marokkaner die letzten beiden Strafstöße des Gegners hielt. Ronaldo traf die Niederlage sichtlich, er musste von seinen Teamkollegen getröstet werden. Der Europameister 2016 hat mit 35 Saison-Toren einen neuen Liga-Rekord aufgestellt, die Meisterschaft mit Al-Nassr aber 14 Punkte hinter Al-Hilal auf Platz zwei beendet. Er ist in Saudi-Arabien weiter titellos.

(APA)/Bild: Imago