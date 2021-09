“Rookie” Wiesberger brennt auf Ryder-Cup-Premiere

Die historische Premiere naht: Bernd Wiesberger wird ab Donnerstag als erster Österreicher am Ryder Cup teilnehmen. Auf den 35-jährigen Profi wartet beim prestigeträchtigen Kontinentalduell ein in mehreren Hinsichten einzigartiges Turnier. Sky überträgt den Wettstreit in Wisconsin ab Donnerstag live im TV sowie im LIVESTREAM auf skysportaustria.at/streaming.

“Es war natürlich eine hektische Woche, aber das ist jetzt alles getan. Ich freue mich schon sehr, wenn es jetzt los geht”, brennt die Nummer 63 der Golfwelt auf seinen ersten Auftritt. Bei einem Zwischenstopp in London konnte er sich schon mit erfahreneren Profis über die vier anstehenden Spieltage austauschen: “Ich habe natürlich versucht, von den Spielern zu erfahren, wie diese ganze Woche abläuft; extrem hektisch, viele Termine und gar nicht so viel Vorbereitung. Daher hat es nicht wirklich viel mit einem ganz normalen Golfturnier zu tun. Von dem her fühle ich mich schon irgendwie als Rookie.”

Beim Turnier im diesjährigen Austragungsort Sheboygan in Wisconsin will Wiesberger an die zuletzt starken Auftritte europäischer Neulinge anschließen, um sein Team bestmöglich zu unterstützen: “Ich versuche eben auch ein Teil davon sein zu können und fürs europäische Team so viele Punkte wie möglich zu holen.”

Neben dem großen Ziel des Turniersieges denkt Wiesberger vor allem bereits an die Eröffnung der 43. Ausgabe des amerikanisch-europäischen Wettstreits: “Idealerweise natürlich, wenn wir am Sonntag mit einem Pokal abreisen dürfen, kurzfristig bei der Opening Ceremony meinen Namen zu hören, aufzustehen und offiziell das europöische Team vertreten zu dürfen.”

Team Europa vs. Team USA

Team Europa: Bernd Wiesberger (Österreich), Jon Rahm, Sergio Garcia (Spanien), Tommy Fleetwood, Paul Casey, Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick, Lee Westwood, Ian Poulter (alle England), Rory McIlroy (Nordirland), Shane Lowry (Irland) und Viktor Hovland (Norwegen).

Team USA: Tony Finau, Jordan Spieth, Xander Schauffele, Harris English, Daniel Berger, Scottie Scheffler, Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas und Patrick Cantlay

Sky zeigt von Freitag bis Sonntag für Sky Kunden (mit Sport Paket) die Featured Groups im Livestream auf skysportaustria.at/streaming.

Die Featured Groups von Freitag bis Sonntag im Livestream

Die Übertragungszeiten der Featured Groups im Überblick:

Freitag, 24.09.: 14:00 – 00:00 Uhr*

14:00 – 00:00 Uhr* Samstag, 25.09.: 14:00 – 00:00 Uhr*

14:00 – 00:00 Uhr* Sonntag, 26.09.: 18:00 – 00:00 Uhr*

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

(Red.)