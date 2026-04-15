Mit dem dritten Sieg in Folge haben sich die Vancouver Canucks am Mittwoch von ihrem Heimpublikum aus der aktuellen Saison der National Hockey League (NHL) verabschiedet.

Marco Rossi steuerte beim 4:3-Overtime-Erfolg über die Los Angeles Kings einen Assist zum 1:0 bei, Es war der 23. des Vorarlbergers 2025/26. Seinen letzten Saisonauftritt bestreitet das Ligaschlusslicht am Donnerstag in Edmonton. Indes kam David Reinbacher mit Montreal zu seinem zweiten NHL-Einsatz.

Der 21-jährige Reinbacher, der nach der Verletzung von Noah Dobson am vergangenen Sonntag vom Farmteam Laval Rocket hochgezogen worden war, stand bei der 2:4-Niederlage in Philadelphia 15:00 Minuten am Eis. Ihren Playoff-Platz haben die Kanadier bereits in der Tasche. Sie bekommen es in der ersten Runde mit Tampa Bay Lightning zu tun.

Bei den Washington Capitals ließ sich Alexander Owetschkin in seinem 1.734. und möglicherweise letzten NHL-Spiel beim 2:1-Sieg gegen die Columbus Blue Jackets einen Assist notieren. „Ich hoffe, es war nicht mein letztes Spiel. Ich weiß nicht, was passieren wird“, sagte der 40-jährige langjährige Kapitän der Capitals und Liga-Rekordtorschütze (929 Tore in der Regular Season) angesprochen auf eine mögliche 22. Saison in der nordamerikanischen Profiliga.

Peterka und Co. mit Erfolgserlebnissen vor den Playoffs

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat kurz vor den Playoffs der NHL einen Erfolg gefeiert. Der 24-Jährige setzte sich mit Utah Mammoth im vorletzten Spiel der Hauptrunde mit 5:3 gegen die Winnipeg Jets durch. Er steuerte dabei den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1 bei. Utah ist bereits für die Meisterschaftsrunde qualifiziert.

Nico Sturm kann derweil nach dem letzten Hauptrundenspiel mit Rückenwind in den Kampf um den Stanley Cup starten. Der 30-Jährige, der ohne Scorerpunkt blieb, beendete mit Minnesota Wild beim 3:2 gegen die Anaheim Ducks nach drei Spielen ohne Sieg die Negativserie. Minnesota, ebenfalls schon zuvor für die Playoffs qualifiziert gewesen, trifft nun als Dritter der Central Division auf die Dallas Stars im Kampf um den Stanley Cup.

Die Boston Bruins gewannen derweil mit 4:0 gegen die New Jersey Devils. Als Erster im Rennen um die Wild Card in der Eastern Conference bekommt es das Team von Cheftrainer Marco Sturm nun mit den Buffalo Sabres zu tun.

Meixner traf im PWHL-Austro-Duell

In der PWHL durfte sich Vancouver-Legionärin Anna Meixner im Österreicherinnen-Duell mit Theresa Schafzahl über ihren dritten Saisontreffer freuen. Beim 4:1-Heimsieg über Seattle netzte die 31-Jährige zum 3:0. Damit leben die kleinen Playoff-Chancen Vancouvers noch. Seattle verspielte hingegen seine letzte Möglichkeit.

(APA).

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