Rossi-Teamkollege unterzeichnet NHL-Rekordvertrag in Minnesota

Die Minnesota Wild haben sich mit Superstar Kirill Kaprizov auf eine historische Vertragsverlängerung geeinigt.

Der russische Flügelstürmer unterzeichnete einen neuen Achtjahresvertrag im Wert von 136 Millionen US-Dollar – das entspricht einem jährlichen Cap Hit von 17 Millionen. Niemals zuvor hat ein NHL-Spieler eine höherdotierten Vertrag unterschrieben.

Kaprizov zieht an Ovechkin vorbei

Kaprizov übertrifft damit seinen Landsmann Alexander Ovechkin, der im Jahr 2008 für 124 Mio. Dollar einen Vertrag über 13 Jahre bei den Washington Capitals unterzeichnet hatte. Ovechkin ist seit Anfang April der beste Torschütze in der Geschichte der NHL. In der bevorstehenden Saison ist der Deutsche Leon Draisaitl, für die Edmonton Oilers Torschützenkönig der Liga, mit einem Jahresgehalt von 14 Millionen Dollar der bestbezahlte Spieler.

In den letzten Wochen wurde darüber berichtet, dass Kaprizov ein Angebot über acht Jahre und 126 Millionen Dollar abgelehnt hatte. Sein bisheriger Fünfjahresvertrag (45 Mio. Dollar) wäre im kommenden Sommer ausgelaufen und hätte ihn zu einem Unrestricted Free Agent gemacht. Zuletzt lag sein Cap Hit bei neun Millionen Dollar.

Nach Rossi verlängert auch Kaprizov in Minnesota

Der 28-jährige Teamkollege von ÖEHV-Akteur Marco Rossi erzielte in der abgelaufenen Saison 25 Tore und 31 Assists in nur 41 Spielen, verpasste allerdings wegen einer Verletzung rund die Hälfte der Spielzeit. Rossi selbst prolongierte seinen Vertrag in Minnesota erst vor einem Monat um drei Jahre. Sein järhlicher Cap Hit beträgt fünf Millionen Dollar.

Kaprizov war im NHL Draft 2015 in der fünften Runde ausgewählt worden. Seit seinem Wechsel aus Russland in die NHL zur Saison 2020/21 absolvierte er 319 Spiele für die Wild, in denen er 185 Treffer und 201 Vorlagen verbuchte (386 Punkte). In den Playoffs kommt er bislang auf 15 Tore und insgesamt 21 Punkte in 25 Partien.

