Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Kriwak unterschreibt bei Rapid

Nach Dalibor Velimirovic verzeichnet Rapid II nun den nächsten Neuzugang für die Offensive: Der großgewachsene Mittelstürmer Rene Kriwak kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte und unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

Der Offensivmann wechselte im Winter 2022 vom Wiener Sport-Club nach Hütteldorf. In dieser Zeit stand Kriwak insgesamt 15-mal für Rapid II, wobei ihm ganze acht Treffer gelangen, sowie sechsmal für die erste Mannschaft des SK Rapid am Feld. Im darauffolgenden Jahr konnte der Rechtsfuß beim TSV Hartberg Bundesligaerfahrung sammeln. Er kam ganze 24-mal zum Einsatz und konnte zwei Treffer beisteuern.

Im Sommer 2023 wagte der großgewachsene Mittelstürmer dann den Sprung ins Ausland zum FC Dordrecht in die zweite niederländische Liga. In den vergangenen beiden Jahren stand er insgesamt 33-mal für die Holländer am Feld und erzielte 13 Tore.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum Transfer: „Mit Rene Kriwak kommt ein altbekannter Mittelstürmer ins Team von Rapid II. Aufgrund seiner Größe ist er vor allem durch sein Kopfballspiel enorm torgefährlich. Ich freue mich sehr, dass Rene in der kommenden Saison wieder das grün-weiße Trikot überstreift und wünsche ihm dabei alles Gute.“

(Red./SK Rapid) / Foto: GEPA