Rückkehr in „alte Heimat“: Stöger wieder bei Sky im Einsatz

Am Dienstagmorgen gab der SK Rapid bekannt, dass das Arbeitsverhältnis mit dem ehemaligen Cheftrainer Peter Stöger einvernehmlich aufgelöst wurde (alle Infos gibt es HIER).

Wie bereits vor seiner Tätigkeit bei den Hütteldorfern wird Stöger am kommenden Samstag im Rahmen der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga als Sky-Experte im Einsatz sein.

„Ich freue mich, wieder in meine alte Heimat zurückzukehren und meine Expertise bei Sky im Studio einzubringen“, so Stöger in einem Statement gegenüber Sky.

Auch der SK Rapid verabschiedete sich in einem Statement von Stöger und dankte für die Zusammenarbeit. „Der SK Rapid wünscht Peter Stöger, der somit für neue Herausforderungen frei ist, für seine private und berufliche Zukunft alles Gute. Wir bedanken uns für die stets professionelle Kooperation. Der ehemalige grün-weiße Meisterspieler und Cheftrainer wird auch künftig ein gern gesehener Gast im Allianz Stadion sein“.

Die Bundesliga am Samstag ab 16:30 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Bild: GEPA