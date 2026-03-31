Rapid löst Vertrag mit Ex-Trainer Stöger auf

Das gemeinsame sportliche Kapitel von Peter Stöger und dem SK Rapid ist nun auch offiziell beendet: Der Ex-Coach und die Hütteldorfer einigen sich auf eine Auflösung des bislang noch immer gültigen Vertrages.

Der Ex-SCR-Coach wäre noch bis Sommer 2027 unter Vertrag gestanden, nun beschloss man auch die formelle und einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Stöger wurde erst im vergangenen Sommer als neuer Trainer präsentiert und hatte damals für zwei Spielzeiten unterschrieben. Nach einem starken Saisonstart samt Tabellenführung und der gelungenen Qualifikation für die Conference-League-Gruppenphase endete die Zusammenarbeit aber im November des Vorjahres.

Rapid-Sportchef Katzer im November über Stöger-Aus

Von insgesamt 27 Spielen konnten 14 gewonnen werden, die letzten vier jedoch allesamt nicht. Nach einer Interims-Ära unter Stefan Kulovits übernahm der aktuelle Coach Johannes Hoff Thorup das Traineramt bei den Grün-Weißen.

(Red.)

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