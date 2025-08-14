Ein ehemaliger Profi der WSG Tirol kehrt nach Deutschland zurück: Jonas David heuert nach dem Ende seines Vertrages in der ADMIRAL Bundesliga bei Zweitliga-Absteiger SSV Ulm an.

Damit kehrt David nach seinem kurzen Österreich-Gastspiel in den deutschen Profifußball zurück. Davor war er bereits beim Hamburger SV, Hansa Rostock sowie bei den Würzburger Kickers aktiv gewesen. Zur WSG wechselte der ehemalige DFB-Juniorenteamspieler erst nach seiner Vertragsauflösung beim HSV während der laufenden Saison im November 2024.

VIDEO: Davids Weitschuss-Traumtor für die WSG

Für die Tiroler lief er danach 17 Mal auf und erzielte zwei Tore, darunter ein sehenswerter Distanzschuss-Treffer in der 24. Runde gegen den TSV Hartberg. Drei weitere Treffer legte der Defensivspieler auf, insgesamt spielte die WSG bei seinen Einsätzen viermal zu Null. Sein Abschied stand bereits im Mai unmittelbar nach Saisonenede fest.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.