Rückkehr perfekt: WSG verpflichtet SKN-Profi Celic

Die WSG Tirol verpflichtet einen alten Bekannten für die kommende Spielzeit: Nemanja Celic kehrt zum Bundesligisten zurück.

Der Defensivspieler stand bereits in der Saison 2020/21 im Kader der WSG und bestritt damals 29 Bundesligaspiele für die Wattener. Nach seinem Wechsel nach Deutschland zu Darmstadt sowie den anschließenden Stationen LASK, Ried und zuletzt St. Pölten kehrt Celic nun nach Tirol zurück.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Zweitligist St. Pölten. Celic war in der Saison 2020/21 Leistungsträger bei der WSG, als sich die Tiroler erstmals für die Meistergruppe qualifizierten und schließlich Platz sechs belegten.

Celic: „Glücklich wieder hier zu sein“

„Ich bin extrem glücklich wieder hier zu sein. Seit dem Tag, an dem sich der Transfer abgezeichnet hat, war die Vorfreude groß. Heute bin ich angekommen und es ist immer noch so, wie vor ein paar Jahren“, erklärt der Rückkehrer mittels Aussendung.

VIDEO: Celic trifft für WSG bei Torfestival

Auch WSG-Manager Stefan Köck freut sich über den fixierten Transfer: „Nemanja kennt unseren Verein, unsere Philosophie, unsere Werte und das gesamte Umfeld hier in Wattens. Er war damals ein Schlüsselspieler für unsere WSG und hat eindrucksvoll bewiesen, was er zu leisten imstande ist.“