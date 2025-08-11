Rückkehr zu Klose? Ex-LASK-Profi vor Deutschland-Wechsel

Nächster Anlauf für einen ehemaligen Profi der ADMIRAL Bundesliga? Ex-LASK-Spieler Alexis Tibidi absolviert knapp einen Monat nach seiner Vertragsauflösung in Linz ein Probetraining beim 1. FC Nürnberg.

Dies berichtet transfermarkt.de mit Verweis auf eine Bestätigung des deutschen Zweitligisten. Beim Verein von Ex-Altach-Coach Miroslav Klose könnte der ehemalige französische Junioren-Teamspieler eine neue Chance erhalten. In Vorarlberg erlebte der 21-jährige Linksaußen seine bislang erfolgreichste Zeit: In seinen 16 Ligaspielen im Herbst 2022 traf Tibidi für den SCRA fünfmal.

VIDEO: Tibidi trifft sehenswert gegen Salzburg im Oktober 2022

Danach folgten mehrere Transfers: Nach der Leih-Rückkehr zum VfB Stuttgart erfolgte ein 2,6-Millionen-Transfer zu Troyes samt späterer Leihen zu Nijmegen sowie zu Manchester Citys U21-Team. Im vergangenen Sommer verplichtete schließlich der LASK den Offensivmann. Für die erste Mannschaft der Oberösterreicher bestritt er aber nur acht Einsätze ohne Torbeteiligungen. Im Juli wurde sein Vertrag deshalb aufgelöst.

Zwei Ex-Bundesliga-Spieler im FCN-Kader

Sollte der Transfer nach Nürnberg zustande kommen, würde Tibidi nicht nur auf Coach Klose, sondern auch auf zwei weitere ehemalige Bundesliga-Spieler treffen: Seit Sommer sind Ex-WAC-Verteidiger Luka Lochoshvili und der einstige Lustenau-Legionär Henri Koudossou Teil des FCN-Kaders.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.