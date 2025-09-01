Runde 6 bis 17: Bundesliga gibt Spieltermine für Herbstsaison bekannt

Die ADMIRAL Bundesliga hat am Montag den finalen Spielplan mit den genauen Anstoßzeiten für die restliche Herbstsaison veröffentlicht.

Das Nachtragsspiel der 4. Runde zwischen Sturm Graz und der WSG Tirol wurde auf den 3. Dezember um 20:30 Uhr gelegt. Der Schlager in Runde sieben zwischen Meister Sturm und Vizemeister Salzburg steigt am Samstag, 20. September um 17 Uhr. Eine Woche späte kommt es am Sonntag, 28. September um 17 Uhr zum ersten Wiener Derby der Saison.

Nach der Länderspielpause finden am Samstag jeweils drei Partien um 17 Uhr statt. Der Sonntag setzt sich aus zwei 14:30 Uhr-Spielen und dem Topspiel der Runde um 17 Uhr zusammen.

Der finale Spielplan im Überblick

Bild: GEPA