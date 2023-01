Saison-Aus für United-Star

Donny van de Beek wird in dieser Saison mehr kein Pflichtspiel bestreiten. Grund dafür ist eine Knieverletzung beim Mittelfeldspieler von Manchester United.

Der Niederländer hat sich beim 3:0 Sieg von United gegen Bournemouth schwer am Knie verletzt. „Er wird den Rest der Saison verpassen“, sagte Coach Erik ten Hag auf der Pressekonferenz vor dem Manchester-Derby (Samstag, 13:30 Uhr live auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Manchester United coach Erik ten Hag confirms Donny van de Beek “will miss the rest of the season” through injury 🚨🔴🇳🇱 #MUFC Get well soon, @Donny_beek6! 🙏🏻 pic.twitter.com/aVwNFl7HYq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2023

Diese Verletzung ist der nächste Rückschlag für van de Beek. Das Spiel am 3. Jänner gegen Bournemouth war erst der zweite Startelfeinsatz in dieser Premier-League-Saison für den 27-Jährigen. Auch für die WM in Katar war er nicht berücksichtigt worden.

Bild: Imago