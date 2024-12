Salzburg blickt auf Klub-WM-Auslosung: Duell mit Messi?

Red Bull Salzburg erfährt am Donnerstag (ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport News – streame mit dem Sky X-Traumpass) seine Gegner bei der erstmals mit 32 Teams ausgetragenen Fußball-Klub-WM 2025 in den USA (15. Juni – 13. Juli).

Die Bullen sind bei der Auslosung in Miami im zweiten der vier Töpfe gesetzt, in der Gruppenphase sind damit Duelle mit Chelsea, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Inter Mailand, FC Porto, Benfica Lissabon und Juventus Turin ausgeschlossen. Dafür winken Duelle mit Real Madrid oder Lionel Messis Inter Miami.

In Topf eins befinden sich aus Europa Titelverteidiger Manchester City, Champions-League-Titelträger Real um David Alaba, Bayern München (Konrad Laimer) und Paris Saint-Germain sowie das brasilianische Trio Flamengo, Palmeiras und Fluminense. Dazu gesellt sich River Plate aus Argentinien. In den Töpfen drei und vier wartet der „Rest der Welt“, u.a. die Boca Juniors (ARG), der saudi-arabische Neymar-Club Al-Hilal oder eben Inter Miami. Außerdem ist der ehemalige ÖFB-Teamchef Marcel Koller mit Al Ahly aus Ägypten dabei.

Salzburg dank vergangener CL-Leistungen bei Klub-WM

Zwölf Teams aus Europa sind beim neuen Turnier im alten WM-Format mit acht Vierergruppen dabei. Die besten zwei jedes Pools kommen ins Achtelfinale. Dass Salzburg einen der begehrten Plätze erhalten hat, ist den Champions-League-Leistungen der vergangenen Jahre zu verdanken und dem Umstand, dass über das Ranking höchstens zwei Mannschaften je Landesverband zugelassen werden.

Gespielt wird beim bisher mit maximal acht Clubs ausgetragenen Bewerb in Los Angeles, New Jersey, Atlanta, Seattle, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Philadelphia, Washington und Miami. Orlando in Florida ist gleich mit zwei Stadien vertreten. Das Turnier ist auch ein Testlauf für die WM, in der die besten Nationalteams im Sommer 2026 in den USA, Mexiko und Kanada um den Titel spielen.

In der ADMIRAL Bundesliga ist Salzburg aber zunächst gegen den TSV Hartberg gefordert. Nur vier Tage nach dem 1:1 in Hartberg kommt es am heutigen Mittwoch (ab 20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) zum erneuten Duell mit dem TSV.

(APA/Red).

Beitragsbild: Imago.