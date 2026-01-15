Red Bull Salzburg schließt das Trainingslager im türkischen Belek mit einem Zu-Null-Sieg ab.

Gegen Roter Stern Belgrad mit ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic gewinnen die Bundesliga-Tabellenführer mit 2:0. Beide Salzburger Tore fielen bereits in der ersten Spielhälfte: Ein Eigentor durch Rade Krunjic (11.) sowie das 2:0 durch Edmund Baidoo (29.). Mit dem Sieg im Gepäck wird morgen die Rückreise angetreten.

Schon nächste Woche ist Salzburg im Rahmen der Europa League wieder im Pflichtspiel-Einsatz: Das Heimspiel gegen den FC Basel ist am 22. Januar ab 21 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria zu sehen!

Arnautovic wirkte bis zur 54. Minute mit. Der mögliche ÖFB-Kandidat Tomas Händel wurde in der 75. Minute eingewechselt. „Wir waren von Beginn an extrem aggressiv gegen den Ball, und haben dem Gegner nie Luft gelassen und hatten sehr viele hohe Ballgewinne – und das über die gesamte Spielzeit. Der Sieg war unter dem Strich absolut verdient. Wir haben heute einen Schritt nach vorn gemacht“, fasst Salzburgs Trainer Thomas Letsch die Leistung zusammen.

WAC verliert gegen ungarischen Gegner

Eine Niederlage muss hingegen der Wolfsberger AC hinnehmen: Gegen den ungarischen Erstligisten Diosgyör unterliegt der amtierende Cupsieger mit 0:2. Die WAC-Gegentore erfolgten in der 16. Minute sowie in der Nachspielzeit der zweiten Spielhälfte.

Hartberg überrascht gegen Zagreb

Ein etwas überraschender Erfolg gelang indes dem TSV Hartberg gegen Dinamo Zagreb: Die Oststeirer besiegen den EL-Teilnehmer mit 2:1. Für die Tore sorgen dabei Benjamin Markus (15.) und Musibau Aziz (76.). Erst zwei Minuten nach dem 2:0 folgte der Gegentreffer. Bei Hartberg kamen bereits die Neo-Leihspieler Konstantin Schopp ab der 61. Minute und Luca Pazourek bis zu ebenjener Spielminute zum Einsatz. Bei Dinamo wirkte ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic (45. bis 70. Minute) mit. Auch Ex-Rapid-Stürmer Dion Beljo (bis zur 61. Minute) lief für Dinamo auf.

