Salzburg trifft in CL-Quali auf Twente Enschede

Der FC Salzburg bekommt es in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League mit FC Twente aus Enschede zu tun. Das ergab die UEFA-Auslosung am Montag. Die „Bullen“ treten am 6. oder 7. August zunächst zuhause an, am 13. August folgt das Rückspiel beim niederländischen Tabellendritten der Vorsaison. Gelingt Österreichs Vizemeister der Aufstieg, ist danach noch eine weitere Quali-Runde (Play-off) bis zum Einzug in die neue Ligaphase zu überstehen.

Bei einem Aus wechselt die Mannschaft von Neo-Trainer Pepijn Lijnders in die Ligaphase der Europa League. 1998 bekam es Austria Salzburg im UI-Cup mit Twente zu tun. Die violetten Salzburger setzten sich damals nach einem 2:2 im Hinspiel durch ein 3:1 im Rückspiel durch. Ein weiterer Konnex zwischen den beiden Clubs ist Marc Janko, der im Sommer 2010 als Torschützenkönig von Salzburg zu Twente gewechselt war.

Salzburgs Kapitän, Amar Dedic, gab zu, über den kommenden Gegner noch nicht sehr viel zu wissen. „Aber es ist auf keinen Fall ein Nachteil, dass wir einen holländischen Trainer haben. Der kann den Gegner sicher jetzt schon gut einschätzen, er wird genügend Informationen zusammentragen, damit wir optimal vorbereitet in das Duell gehen“, sagte Dedic.

Wertvollster Spieler im Kader des einfachen niederländischen Meisters (2009/10) ist der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler Sem Steijn (10,0 Mio. Euro). Der Tscheche Michal Sadilek (25) stand ursprünglich im EURO-Kader, zog sich bei einem Fahrrad-Sturz während einer Regenerationseinheit aber eine Schnittwunde am Schienbein zu, und verpasste das Turnier. Der Club stieg 2017/18 aus der 1. Liga ab, schaffte aber den direkten Wiederaufstieg.

(APA)

