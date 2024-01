Salzburg mehrere Wochen ohne Topscorer

Eishockey-Meister RB Salzburg muss mehrere Wochen ohne seinen Topscorer Peter Schneider auskommen.

Der 32-jährige Stürmer kann wegen einer am Samstag im Spiel gegen Bozen erlittenen Sprunggelenksverletzung voraussichtlich im restlichen Grunddurchgang der ICE-Liga mit für Salzburg noch acht Spielen nicht mehr mitwirken.

Das gab der Tabellendritte am Mittwoch bekannt. Schneider hat in der bisherigen Saison in 39 Ligaspielen 17 Tore erzielt und 39 Assists geleistet.

