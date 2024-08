Salzburg verleiht Youngster Kameri zu Ligarivale

Youngster Dijon Kameri wechselt für ein Jahr leihweise von Red Bull Salzburg zum SCR Altach. Das gaben beide Klubs am Mittwoch offiziell bekannt.

In Salzburg hatte der U21-Teamspieler angesichts der großen Konkurrenz im Mittelfeld keine Aussicht auf Spielzeit und soll nun in Vorarlberg Matchpraxis sammeln.

„Ich freue mich sehr über den Wechsel nach Altach und auf die neue Herausforderung. Der Verein hat mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass dies genau der richtige Schritt für mich ist. Ich will mein Bestes geben, um der Mannschaft zu helfen, erfolgreich zu sein, und freue mich darauf, mich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team zu wachsen“, sagte Kameri.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Kameri ist seit September 2009 bei Red Bull Salzburg. Über die AKA Salzburg und den Nachwuchs des FC Liefering gelang ihm im Sommer 2022 der Sprung zu den Profis, wo er am 20. August 2022 unter der damaligen Cheftrainer Matthias Jaissle sein Debüt feierte. Für Salzburgs Profis kam der Salzburger bisher 18 Mal in der Bundesliga zum Einsatz und stand auch in fünf Partien in der Champions League auf dem Rasen.

Bereits im vergangenen Frühjahr war der 20-Jährigen von den „Bullen“ in die Schweiz zu den Grasshoppers Zürich ausgeliehen, wo er allerdings nur sechs Einsätze verbuchen konnte. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2026.

Bild: GEPA