Salzburg-Verteidiger Vallci wechselt in die Schweiz

via

via Sky Sport Austria

Albert Vallci verlässt nach dreieinhalb Jahren Meister Red Bull Salzburg und wechselt in die Schweizer Super League zum FC St. Gallen.

Der 27-jährige Steirer unterschrieb bei den Eidgenossen einen Dreijahresvertrag, wie Salzburg am Donnerstag mitteilte. In St. Gallen spielt der Verteidiger, der im Jänner 2019 von Wacker Innsbruck nach Wals-Siezenheim gekommen war, unter anderem gemeinsam mit der Salzburg-Leihgabe Daouda Guindo und unter Ex-Bullen-Coach Peter Zeidler.

Vallci holte mit den Salzburgern insgesamt vier Cup- und vier Meistertitel.

Sportdirektor Christoph Freund: „Albert hat sich 2019 nach seinem Wechsel von Innsbruck sehr schnell bei uns eingelebt und wurde mit seiner offenen, positiven Art sofort ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Er hat mit uns vier Meistertitel und vier Cup-Siege gefeiert und war auch in der Champions League mit dabei. Die letzten eineinhalb Jahre hatte Albert leider mit einer schwereren Verletzung zu kämpfen und er kam nicht viel zum Einsatz. Mittlerweile ist er wieder voll fit und will unbedingt Woche für Woche am Platz stehen, weshalb dieser Wechsel sinnvoll ist. Wir wünschen Bertl für seine weitere Karriere alles Gute und sagen Danke für eine erfolgreiche und tolle gemeinsame Zeit!“

Albert Vallci: „Der Wechsel zum FC Red Bull Salzburg war ein großer Schritt in meiner Karriere, und ich habe hier viele außergewöhnliche Erfahrungen gemacht. Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, mir eine neue Herausforderung zu suchen, die ich mit dem FC St. Gallen gefunden habe. Ich bedanke mich bei allen hier im Klub, bei meinen Teamkollegen, beim Staff und den Mitarbeitern sowie bei allen Fans für die geile Zeit und wünsche den Roten Bullen weiterhin alles Gute!“

(APA)/ FC Red Bull Salzburg

Beitragsbild: GEPA