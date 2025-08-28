Salzburgs Letsch hofft auf Europa-League-Duell mit Stuttgart

Nach dem Verpassen der Champions League blicken Meister Sturm Graz und Vizemeister Salzburg am Freitag (ab 13 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X live dabei sein) gespannt in Richtung Auslosung der Europa League in Monaco.

In der Ligaphase warten je vier Gegner auswärts sowie daheim. Der eine oder andere Fußball-Topclub könnte dabei sein. Salzburg-Trainer Thomas Letsch würde sich über ein Duell mit Stuttgart freuen. „Ich komme aus der Stuttgarter Ecke, der VfB wäre ein nettes Los“, sagte der Deutsche am Donnerstag.

Genauso hätte ein Aufeinandertreffen mit Fenerbahce Istanbul samt Startrainer Jose Mourinho und dem erst kürzlich von Salzburg verpflichteten Flügelspieler Dorgeles Nene „einen Reiz“. Vor allem auch für die Fans würde er sich von den „paar Magneten“, die im Bewerb vertreten sind, den ein oder anderen wünschen. Doch auch andere Faktoren hat der 57-Jährige im Blick. „Es gibt sicher die eine oder andere Mannschaft, wo ich sage, ich spiele lieber hier gegen sie als auswärts. Und ich hoffe, dass wir im Winter nicht in die kalte Ecke gehen, eher in wärmere Gefilde“, sagte Letsch.

Seine Truppe wird die Auslosung gemeinsam vor dem TV verfolgen. „Die Europa League ist ein geiler Wettbewerb, da wollen wir auch eine gewisse Rolle spielen“, verlautete der „Bullen“-Coach. Das Transferfenster in Österreich schließt nächste Woche am Freitag. „Es wird vielleicht noch was passieren, in der einen oder anderen Richtung“, sagte Letsch. Positiv ist für ihn, dass Frans Krätzig am Donnerstag ins Teamtraining zurückgekehrt ist. „Er ist wieder vollständig hergestellt, das ist ein positives Zeichen“, sagte Letsch über den 22-jährigen Linksverteidiger, den zuletzt muskuläre Probleme gebremst hatten.

(APA) Foto: GEPA