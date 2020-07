Altachs Sam zu Bielefeld? Arminia-Geschäftsführer Arabi äußert sich

via

via Sky Sport Austria

Mit Christian Gebauer hat Arminia Bielefeld bereits einen Offensivspieler vom SCR Altach verpflichtet. Die Ostwestfalen gaben die ablösefreie Verpflichtung des 26-jährigen Österreichers heute morgen offiziell bekannt. In den letzten Tagen wurde in den Medien auch über eine mögliche Verpflichtung eines weiteren Altach-Offensivspielers spekuliert: Sidney Sam. Der 32-jährige Deutsche spielte bei den Vorarlbergern eine gute Saison und tendiert aktuell wohl mit einer Rückkehr in sein Heimatland.

Altach-Sportchef Christian Möckel erklärte gestern im Sky-Interview, dass er momentan nicht von einem Verbleib des ehemaligen deutschen Nationalspielers ausgeht. Ein Wechsel zu Arminia Bielefeld kann allerdings ausgeschlossen werden. Bielefeld-Geschäftsführer Samir Arabi äußerte sich im Sky-Interview mit Report Dirk grosse Schlarmann zur Personalie Sam: “Das bleibt ein Gerücht!”

Arabi über Neuzugang Christian Gebauer