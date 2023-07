Schicker über Jantscher-Zukunft: „Haben ihm klar signalisiert, in welche Richtung es geht“

Kultprofi am Abstellgleis? Sturm-Akteur Jakob Jantscher ist durch die neuesten Spielertransfers bei den Grazern einer großen offensiven Konkurrenz ausgesetzt. Bei „Talk und Tore“ (Die gesamte Folge HIER zum Nachsehen) äußert sich Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker nun konkret zur künftigen Rolle des Routiniers.

„Ich habe mit ihm ein sehr gutes Gespräch in der Vorbereitung geführt, wie auch der Trainer. Wir haben ihm klar signalisiert, in welche Richtung es geht, und er hat es sehr gut angenommen. Wir haben einfach vorne in Spieler investiert. Es ist so, dass die ihre Minuten bekommen“, stellt der Sturm-Funktionär klar.

Schicker: „Ein oder anderes Spiel“ möglich

Doch trotz Jantschers zusätzlicher Rolle als Mentor bleibt der einstige Liga-Torschützenkönig auch sportlich ein Thema: „Auch wenn das leistungsorientierte Denken bei uns vorne steht, kann es sein, dass Jakob Jantscher das ein oder andere Spiel spielt. Er ist im Training und in der Kabine ein wichtiger Bestandteil, der Sturm Graz verkörpert wie kein anderer. Über seine weitere Zukunft haben wir gesprochen und dort werden wir weiterhin im regen Austausch sein.“

(Red.)