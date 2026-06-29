Schiedsrichter Glenn Nyberg pfeift am Donnerstag (21.00 MESZ) in Los Angeles das ÖFB-Sechzehntelfinale bei der Fußball-WM gegen Spanien.

Von den beiden bisherigen Länderspielen unter Leitung des 37-jährigen Schweden hat das ÖFB-Team noch keines gewonnen. Im September 2020 setzte es in Klagenfurt ein 2:3 gegen Rumänien. Unter Ralf Rangnick verpassten die Österreicher im November 2024 durch ein 1:1 gegen Slowenien in Wien ebenfalls in der Nations League den Aufstieg.

Vor ÖFB-Match: Bislang zwei WM-Einsätze

Auch österreichische Clubs waren in Spielen mit Schiedsrichter Nyberg bisher nicht erfolgreich. Red Bull Salzburg kassierte im Jänner 2025 in der Champions League bei Real Madrid eine 1:5-Abfuhr, für den LASK gab es im Hinspiel der Conference-League-Qualifikation 2021 ein 1:1 gegen den schottischen Vertreter St. Johnstone.

Bei der laufenden WM hat der Champions-League-Schiedsrichter aus Säter in Zentralschweden bisher die Partien zwischen Ghana und Panama (1:0) sowie zwischen der Elfenbeinküste und Curacao (2:0) geleitet.

Als vierter Offizieller kommt übrigens der Schiedsrichter des Österreich-Sieges gegen Jordanien zum Einsatz: Dahane Beida ist erneut Teil des Referee-Gespanns bei einem WM-Duell.