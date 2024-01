Schnäppchen für Bayern! Die Details zum Dier-Deal

Der Wechsel von Eric Dier zum FC Bayern steht kurz vor der offiziellen Verkündung. Sky kennt bereits die Zahlen zum Deal.

Dier unterschreibt bei den Münchnern einen Vertrag bis Saisonende mit der Option bis 2025. Bemerkenswert ist die Ablösesumme – diese beläuft sich zunächst nach Sky Informationen auf null Euro. Sie bemisst sich allerdings nach einem gewissen Zeitraum an Einsätzen und Erfolgen und wird in Summe maximal drei bis dreieinhalb Millionen Euro betragen. Das realistischste Gesamtpaket ist am Ende eine Ablöse von zwei bis zweieinhalb Millionen Euro.

Nur die Verkündung steht aus

Wie Sky exklusiv berichtet hat, ist Dier am Donnerstag in München gelandet, hat daraufhin seinen Medizincheck absolviert. Lediglich die offizielle Bekanntgabe seitens des FC Bayern steht noch aus. Aktueller Stand ist, dass der ehemalige Teamkollege von Harry Kane am Freitag gegen die TSG Hoffenheim nicht im Kader steht.

(Red.)

Bild: Imago