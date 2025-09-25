Schock für Blau-Weiß Linz: Stammspieler erleidet Kreuzbandriss

Schlechte Nachrichten für den FC Blau-Weiß Linz: In der Woche nach der Derby-Niederlage und vor dem Duell mit dem SCR Altach (Samstag ab 16:30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria!) verletzte sich Stammspieler Anderson schwer.

Wie die Linzer mitteilen, erlitt der rechte Mittelfeldspieler im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie. Die Operation soll am kommenden Montag erfolgen. Aufgrund der Verletzung samt anschließender Reha muss monatelang auf den Leistungsträger verzichten werden.

In der aktuellen Saison kam Anderson in acht der neun Pflichtspiele zum Einsatz und fehlte nur einmal aufgrund einer Rotsperre. Dabei gelangen ihm zwei Treffer im Cup sowie zwei Torvorlagen in der ADMIRAL Bundesliga. Nach dem längeren Ausfall von Simon Seidl vergrößern sich die Personalsorgen bei den Oberösterreichern nun weiter.

VIDEO: Goiginger trifft nach Anderson-Assist

