Meister Sturm Graz lacht nach der letzten Runde des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga von der Tabellenspitze. Während die Steirer als Tabellenführer in die Meistergruppe gehen, stellt sich dennoch die Frage, ob der Titel vom letzten Jahr wiederholt werden kann. Ein Blick auf die ersten 22 Runden zeigt ein überraschendes Bild.

Sturm führt aktuell mit 23 Punkten (nach Punkteteilung, davor 46) die Tabelle der Meistergruppe in der Bundesliga an. Punktgleich dahinter lauert die Wiener Austria – und auch Salzburg ist mit 19 Zählern nicht weit entfernt. Das Titelrennen scheint spannender denn je. Doch wie stehen die Chancen des Meisters auf eine Titelverteidigung?

Sturm punktet vor allem gegen die „Kleinen“

Sieht man sich den Grunddurchgang genauer an, fällt auf: Sturm holte den Großteil seiner Punkte gegen Mannschaften, die nun in der Qualifikationsgruppe spielen. Insgesamt 34 von 36 möglichen Punkten holte man in zwölf Spielen gegen den LASK, den TSV Hartberg, die Klagenfurter Austria, die WSG Tirol, Stadtrivale GAK und Tabellenschlusslicht Altach. Nur bei den Vorarlbergern musste sich Sturm im November mit einem Remis begnügen. Die restlichen Duelle mit den „Kleinen“ der Liga wurden allesamt gewonnen.

Gegen die direkten Konkurrenten aus der Meistergruppe zeigten die Grazer jedoch ein gänzlich anderes Gesicht. In zehn Spielen gelangen dem Meister nur drei volle Erfolge: Zwei davon gegen Blau-Weiß Linz und einer beim historischen 5:0-Heimsieg gegen Red Bull Salzburg. Gegen Rapid, Austria und den WAC gab es drei Remis und drei Niederlagen, zudem wurde Auswärtsspiel in der Mozartstadt verloren.

Abgänge treffen den Meister schwer

Die Abgänge von Sportchef Andreas Schicker und Trainer Christian Ilzer haben den Verein schwer getroffen. Auch die Transfers der Stammspieler Jusuf Gazibegovic und Mika Biereth im Winter machten sich bereits bemerkbar. Seit der Übernahme von Jürgen Säumel ist Sturm in der Tabelle der ADMIRAL Bundesliga nur das viertbeste Team – allerdings hat Salzburg in dieser Zeit auch zwei Nachholspiele ausgetragen und gewonnen.

Klar ist jedenfalls: Verbessert Sturm seine Leistungen gegen die Top sechs der Liga nicht, wird die Verteidigung des Meistertitels in dieser Saison wohl nicht gelingen.

