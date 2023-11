Sechs Liga-Ausschlüsse! Martins erklärt Austrias „Rote-Karten-Unglück“

Die meisten Ausschlüsse im europäischen Vergleich: Der FK Austria Wien liegt mit sechs Roten Karten während der Ligasaison an der Spitze einer fragwürdigen Statistik. Verteidiger Marvin Martins wurde bereits zweimal ausgeschlossenen – er sieht sein Team aber keinesfalls als unfaire Truppe an, wie der Defensivspieler in der brandneuen 211. Ausgabe unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis“ erklärt.

„Darüber wird auch schon gesprochen. Das haben wir aber intern gelöst, da zahle ich auch gerne etwas für die Mannschaft. Es ist im Moment einfach unglücklich. Letztes Jahr oder die Jahre davor ist das nicht so passiert. Ich würde es als Rote-Karten-Unglück erklären“, sagt Martins in Hinblick auf die erlittenen Platzverweise: „Ich hoffe auf jeden Fall, dass das nicht so weitergeht und wir jeden Spieler zur Verfügung haben für die nächsten Spiele. Ich glaube, es ist einfach Einzelschicksal. Auch wenn ein Spieler fehlt, ist momentan unsere Stärke, dass wir einfach ein Team sind und jeden Spieler ersetzen. Jeder kann Startelf spielen und 100 % performen und das ist das Wichtigste bei uns. Es ist jetzt kein Drama, wenn das passiert. Am besten ist es natürlich immer, die ganze Mannschaft zur Verfügung zu haben.“

Auch zuletzt gegen den Wolfsberger AC musste der luxemburgische Teamspieler zusehen: „Leider ist das nicht das erste Mal dieses Jahr. Am Anfang war es eben länger, drei Wochen lang. Jetzt war es umso schwerer zuzuschauen, wenn man dann auch noch einer Niederlage zuschaut, macht es das nicht leichter. Deswegen freue ich mich, dass ich diese Woche gegen den LASK wieder dabei sein kann und hoffe, dass wir wieder mal punkten. Das war auch das erste Mal, dass ich eine Rote Karte so bekommen habe. Ich kann mich fast nicht erinnern, dass ich eine Rote Karte so direkt bekommen habe. Deswegen war es jetzt was Neues für mich.“

Martins: Foul an Prass „sah wirklich ganz schrecklich aus“

Besonders folgenschwer erwies sich der erste Ausschluss nach einem Trott gegen Sturm-Profi Alexander Prass, für den sich Martins im selben Moment entschuldigte: „Die erste Rote Karte sah wirklich ganz schrecklich aus, muss ich sagen, es war aber keine Absicht. Es ist einfach Zufall und Unglück, dass solche Sachen passieren. Jetzt gegen Salzburg auch, das war im Moment wegen Emotionen. Ein Spieler hat mich dann festgehalten, ich wollte mich befreien und dann treffe ich halt den Kiefer. Das ist ein bisschen Unglück im Moment und ich hoffe, dass das einfach nicht wieder passiert. Ich habe dann lieber eine gelb-rote Karte wegen taktischen Fouls oder so, aber eine glatt rote Karte wegen einer Tätlichkeit gehört nicht zu Marvin Martins.“

Prass nimmt Martins in Schutz: „Es war keine Absicht“

Beitragsbild: GEPA.