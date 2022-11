Sechster Sieg: Bayern marschiert makellos ins Achtelfinale

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München geht mit sechs Siegen aus den sechs Gruppenspielen in die K.o.-Phase der Champions League.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann zu Hause zum Abschluss der Gruppenphase auch gegen Inter Mailand, Benjamin Pavard (32.) und Eric Maxim Choupo-Moting (72.) trafen beim 2:0 (1:0) für die personell stark veränderten Bayern.

Der deutsche Rekordmeister schaffte damit als erster Klub der Geschichte zum dritten Mal eine makellose Gruppenphase in der Königsklasse, auch in den vergangenen beiden Spielzeiten hatten die Münchner 18 Punkte geholt. Die Auslosung der Achtelfinals findet am kommenden Montag in Nyon/Schweiz statt.

Pavard köpfelt den FC Bayern in Front (32.)

Toller Schuss! Choupo-Moting stellt auf 2:0 (72.)

