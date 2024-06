„Sehr beneidenswert“: Holland-Legionär Behounek schwärmt von Trauner

Willem II Tilburg Legionär Raffael Behounek war zu Gast beim Sky Sport Austria Podcast „DAB | Der Audiobeweis Spezial EURO 2024“.

Der ehemalige WSG Tirol- und Mattersburg-Spieler sprach unter anderem über die bisherige Leistung der österreichischen Innenverteidiger bei der Europameisterschaft in Deutschland: „Ich denke, dass man gegen Frankreich schnell einmal schlecht ausschauen kann, aber insbesondere gestern haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Ich bin sowieso großer Gernot Trauner Fan. Der kommt gegen Frankreich rein und bringt sehr viel Ruhe ins Spiel, gestern macht er zum drüber streuen noch ein Tor. Es ist schon sehr beneidenswert. Es ist seine erste EM und allzu viele Spiele für das Nationalteam hat er dann auch noch nicht, aber er spielt als würde er schon seit zehn Jahren da mitspielen. Das ist echt schon sehr, sehr hohe Qualität, die er da mitbringt. Es hat mich sehr für ihn gefreut, dass er ein Tor geschossen hat.“

Behounek: „Es macht wieder Spaß, dem ÖFB-Team zuzuschauen“:

„Man kann nach Jahren wieder stolz sein“

Der Niederlande-Legionär weiters über die bisherige Leistung der ÖFB-Elf unter Ralf Rangnick: „Vor allem im Spiel gestern hatten wir ein paar Phasen, die wir überstehen mussten, aber im Großen und Ganzen war das ein hochverdienter Sieg gegen einen ganz ordentlichen Gegner.“

„Im Großen und Ganzen kann man nach Jahren wieder Stolz sein auf das österreichische Nationalteam. Ich kann mich auch an Spiele erinnern, wo vielleicht 3000 Leute zuschauen waren. Das war dann so eine Phase, die nicht so gut war. Wir hatten vielleicht auch Trainer in der Vergangenheit, die nicht das letzte Potential aus der Mannschaft herausgeholt haben, da waren die Spiele dann vielleicht auch sehr unattraktiv anzuschauen“, zieht Behounek ein Fazit unter die letzten Jahre des ÖFB-Teams.

Bild: Imago