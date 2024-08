Au revoir, Paris – and welcome to Hollywood. Bei der spektakulären Schlussfeier der Olympischen Spiele in der 16 Tage lang vibrierenden französischen Hauptstadt haben die nächsten Ausrichter mit ihrem Sinn für Blockbuster schon mal gezeigt, wohin in vier Jahren die Reise geht. Nachdem sich IOC-Präsident Thomas Bach den mittlerweile doch gut abgehangenen, aber immer noch zutreffenden Wortwitz nicht verkneifen konnte, dass Paris „Seine-sational“ gewesen sei, rauschte Film-Star Tom Cruise vom Dach des Stade de France.

Cruise holte die Olympische Flagge ab, donnerte mit ihr auf einem Motorrad davon. Er brachte sie – mit allerlei Stunts – zum Hollywood-Zeichen, das mit den Olympischen Ringen verziert war. Bach hatte diese Flagge zuvor an Los Angeles in Person von Bürgermeisterin Karen Bass übergeben, und ehe er die Spiele der XXXIII. Olympiade um 23.58 Uhr für beendet erklärte, sang er wahre Lobeshymnen. Vor allem auf die Veranstalter, die freilich nur ein Problem nicht in den Griff bekamen: die Seine.

Die Spiele in der „Stadt des Lichts“ seien „Spiele einer neuen Ära“ gewesen, sagte Bach und schwärmte: „Liebe französische Freunde, Ihr habt Euch in die Olympischen Spiele verliebt. Und wir haben uns alle in Euch verliebt.“ Wie üblich wurde Bach auch pathetisch. „Wir wissen“, sagte er, „dass die Olympischen Spiele keinen Frieden schaffen können. Aber die Olympischen Spiele können eine Kultur des Friedens schaffen, die die Welt inspiriert. Diese Olympischen Spiele konnten die Welt nur inspirieren, weil unsere französischen Freunde die Bühne bereiteten. Und was für eine großartige Bühne es war.“

Zwischen Inszenierung und Karaoke

Die französischen Gastgeber präsentierten sich zum Abschied noch einmal mit der ganzen Phantasie, die schon die Eröffnungsfeier zu einem nie dagewesenen Ereignis gemacht hatte, aber nicht so pompös. Zwischendurch wurde das Stadion zu einer großen Karaoke-Bar, als das Publikum ausgelassen den eingespielten Ohrwurm „Oh, Champs-Elysees“ mitsang. Nicht geplant. Beim Auftritt der Rockband Phoenix stürmten Athleten auf die Bühne, um zu tanzen, per Lautsprecher wurden sie aufgefordert, das Feld bitteschön wieder zu räumen.

Davor sahen die 70.000 im Stadion die Inszenierung einer Reise zurück in die Zukunft, auf der Suche nach dem olympischen Geist und dessen Wiederentdeckung. Dafür schwebte ein „goldener Reisender“ aus dem All vom Stadiondach, quasi als künstlerischer Vorgeschmack zu Cruise, danach hing der Pianist Alain Roche mit seinem Flügel senkrecht über der Arena. Die Botschaft: Paris hat Olympia und seinem Geist neues Leben eingehaucht.

Los Angeles gibt Vorgeschmack auf 2028

Die Abschlussfeier machte auch deutlich, wie groß der Kontrast zwischen Paris und Los Angeles sein wird. Paris hat Paris, die Stadt selbst war der Star. Los Angeles hat Hollywood, hat die Power von Superstars aus Film und auch Musik, und es wird Olympia 2028 wohl zu einer großen Beach Party machen, zu einer gewaltigen Show für alle, für jede und jeden im Sonnenstaat am Pazifik. Zu einer Art 16-tägigem Super Bowl unter den fünf olympischen Ringen: Mit Show, mit Stars – Hauptsache: Action.

Für die Präsentation von LA28 wurde dann flugs live von Paris rüber an den Pazifik geschaltet, wo die Red Hot Chili Peppers abrockten, Sonne am Himmel, blaues Meer im Hintergrund. Es folgte Grammy- und Oscar-Preisträgerin Billie Eilish, und, mittlerweile wieder in Kalifornien angekommen: Snoop Dogg.

„Wir sind begeistert, das Beste aus L.A. präsentieren zu können“, sagte LA28-Organistationschef Casey Wasserman, die „unglaubliche Show“, die im Stade de France „für ein weltweites Publikum“ zu sehen war, „gibt den Fans einen Vorgeschmack auf das, was sie im Jahr 2028 erwartet“. In 1433 Tagen wird das Olympische Feuer dann im ikonischen Coliseum entzündet werden. Vorher allerdings auch schon für die Winterspiele in Mailand/Cortina (6. bis 22. Februar 2026).

Vadlau & Mähr trugen Österreichs Fahne

Waren die Sommerspiele 2021 in Tokio und die Winterspiele 2022 noch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie gestanden, wurde in Paris die Rückkehr eines echten Sportfestes gefeiert. Dem wurde auch bei der Schlussfeier Rechnung getragen. 9.000 Athletinnen und Athleten sowie Betreuer waren im Stadion. Zwischenzeitlich stürmten einige davon die Bühne, feierten mit der französischen Band Phoenix, und verließen diese erst nach mehrmaligem Hinweis der Veranstalter.

Zuerst marschierten die Fahnenträger-Duos ein. Für Österreich waren es die Segel-Olympiasieger Lara Vadlau und Lukas Mähr, die ihre Goldmedaillen vom 470er-Bewerb um den Hals trugen. Rund ein Viertel der österreichischen Olympia-Teilnehmer ließ sich die Show nicht entgehen. 19 Athleten und inklusive Betreuern 51 Personen umfasste die Abordnung. Mit Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus sowie den Kletterern Jakob Schubert und Jessica Pilz, die jeweils Bronze geholt hatten, waren noch weitere drei Medaillengewinner anwesend.

(SID/APA).

Beitragsbild: Imago.