Start in die Heim-WM-Saison mit dem traditionellen Auftakt auf österreichischem Boden: Mit dem Riesentorlauf der Damen startet heute die neue Ski-alpin-Saison 2024/25 – angeführt wird die Startliste des Sölden-Riesentorlaufs dabei von Rekord-Weltcupsiegerin Mikaela Shiffrin .

Als Vierte geht Gesamtweltcup-Titelverteidigerin Lara Gut-Behrami ins Rennen. Die erste Österreicherin startet als Teil der zweiten Gruppe: Stephanie Brunner geht mit Nummer neun ins Rennen. Im gleichen Block folgen Franziska Gritsch(#9), Katharina Liensberger (#12) und Julia Scheib (#13). Einzige weitere Ski-Austria-Starterin innerhalb der Top 30 ist Ricarda Haaser als 20. Läuferin.

Aus rot-weiß-roter Sicht ebenso Teil des Rennens sind Katharina Huber (#42), Lisa Hörhager (#50) sowie Katharina Truppe (#52). Insgesamt sind im ersten Durchgang 62 Läuferinnen am Start, ehe die besten 30 den zweiten Lauf bestreiten werden.

Mandl zum Saisonstart optimistisch

Herbert Mandl, der Alpin-Sportchef im ÖSV, freut sich auf den Saisonstart in Sölden – und ortet bei Österreichs Athletinnen und Athleten durchaus das Potenzial auf Spitzenplätze. „Für mich ist wichtig, dass wir uns mannschaftlich gut präsentieren. Dass man sieht, wir haben auch im Riesentorlauf einen Schritt nach vorwärts gebracht“, sagte der Niederösterreicher. Der Ticketverkauf lief laut ÖSV-Angaben über dem Vorjahresniveau – am Mittwoch bereits bei plus 30 Prozent.

„Es sind einzelne sicher in der Lage, aufs Podium zu fahren – sowohl bei den Damen wie bei den Herren“, sagte Mandl vor den beiden Bewerben am Samstag und Sonntag. „Man sieht auf jeden Fall, dass das Sommertraining sehr gut gelaufen ist, sehr gute Verhältnisse in Chile und Argentinien waren und auch unser Herbsttraining in Sölden einfach sehr gut geklappt hat.“

(Red./APA)

Beitragsbild: GEPA.