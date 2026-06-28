Showdown gegen Algerien: Das ist die ÖFB-Startelf

Das ÖFB-Team trifft am letzten Gruppenspieltag auf Algerien – von Platz zwei in der Tabelle bis zum WM-Aus ist noch alles möglich. Das Nationalteam nimmt das entscheidende WM-Gruppenspiel gegen Algerien mit annähernd derselben Startformation in Angriff wie das Auftaktspiel gegen Jordanien (3:1).

Einzig Marko Arnautovic beginnt als Solostürmer anstelle von Sasa Kalajdzic. Für Österreichs Rekordnationalspieler wird es seine erste WM-Partie von Beginn an. Der zuletzt gegen Argentinien (0:2) startende Michael Gregoritsch sitzt auf der Ersatzbank.

Philipp Lienhart und Phillipp Mwene kehren ins Team zurück, Konrad Laimer rückt ins Mittelfeld vor. Laut Angaben eines ÖFB-Sprechers wird diesmal allerdings Romano Schmid im Offensivzentrum auf der Zehner-Position agieren. Laimer, der dort gegen Jordanien begonnen hatte, ist für die rechte Seite vorgesehen.

Die ÖFB-Startelf gegen Algerien