Fixes WM-Aus bei Niederlage? Neue Vorzeichen für ÖFB-Team

Schafft das ÖFB-Team den erhofften Einzug in die WM-K.O.-Phase? Womöglich muss Österreich im abschließenden Duell gegen Algerien zumindest ein Remis holen, um überhaupt im Sechzehntelfinale zu stehen.

Während in den letzten Tagen noch spekuliert wurde, ob eine Niederlage samt Gruppenplatz drei das beste Szenario für das ÖFB-Team wäre, könnte diese Option noch vor Spielbeginn wegfallen. Grund hierfür ist das Ranking der Gruppendritten. Demnach wären drei Punkte mit einem negativen Torverhältnis wohl zu wenig für einen Platz in der K.O.-Phase.

Sollte Österreich verlieren, würde nicht nur Platz zwei an Algerien gehen, sondern es würden auch einige Gruppendritte vor Österreich gereiht werden. Dies sind in jedem Fall die Teams mit vier Punkten: Schweden, Ecuador, Bosnien-Herzegowina und Paraguay. Auch Senegal und Iran wären mit drei Punkten und einem positiven bzw. neutralen Torverhältnis vorgereiht.

Sollte zudem noch Kroatien gegen Ghana punkten und DR Kongo gegen Usbekistan gewinnen, hätten zwei weitere Teams zumindest vier Punkte. Österreich wäre dann bei einer Niederlage als einer der schlechtesten vier Gruppendritten automatisch ausgeschieden.

Algerien bei Niederlage gegen ÖFB-Team wohl fix out

Ein Fernduell könnte unter anderen Umständen auch mit Südkorea drohen, sollten Kroatien oder DR Kongo auslassen: Der Gruppe-A-Dritte wurde das ÖFB-Team bei einer rot-weiß-roten Niederlage mit zwei Toren Unterschied im Ranking überholen. Schottland ist quasi ausgeschieden und würde bereits eine ÖFB-Niederlage mit vier Toren benötigen. Sämtliche Überlegungen kann Österreich aber selbst ad acta legen: Bei einem Sieg sowie einem Remis wäre in jedem Fall Platz zwei sicher. Dann steht das Sechzehntelfinal-Duell mit Spanien an.

Sollte Österreich Algerien eine Niederlage zufügen, verschärft sich die Lage beim zweimaligen Afrika-Cup-Sieger in gravierender Weise: Aufgrund einer Tordifferenz von zumindest minus drei wäre das Aus besiegelt, sollten Kroatien und DR Kongo die benötigten Ergebnisse erreichen. Eine Algerien-Niederlage mit drei Toren Differenz bedeutet darüber hinaus in jedem Fall das Aus des ÖFB-Gegners. Das würde ganz unabhängig von den Resultaten der übrigen Gruppen feststehen.