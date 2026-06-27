Eine Änderung: Die ÖFB-Startelf der Sky-User gegen Algerien

Wer startet für Österreich im abschließenden WM-Gruppenspiel gegen Algerien? Die Sky-Community hat sich auch vor dem dritten Spiel auf die gewünschte Anfangsformation des ÖFB-Teams festgelegt.

Mit Ausnahme einer Änderung möchten die Fans die gleiche Formation wie gegen Argentinien sehen: Also auch mit Stefan Posch nach dessen Kieferbruch, Kevin Danso an der Seite von David Alaba sowie Konrad Laimer links hinten.

Neben der Stammbesetzung im Mittelfeld fiel das Voting auf der Zehnerposition knapp zugunsten von Paul Wanner aus. Der PSV-Legionär meldete sich nach einer Wadenblessur rechtzeitig für den Showdown der Gruppe J fit.

Die einzige Änderung soll ganz vorne erfolgen: ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic erhielt die meisten Stimmen, womit die Sky-Community in der Startelf auf den dritten neuen Stürmer im dritten Spiel hofft.

Die ÖFB-Startelf der Sky-User