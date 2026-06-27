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ÖFB Aufstellung Algerien
ÖFB-Team

Eine Änderung: Die ÖFB-Startelf der Sky-User gegen Algerien

(Red.)/Beitragsbild: GEPA.

Wer startet für Österreich im abschließenden WM-Gruppenspiel gegen Algerien? Die Sky-Community hat sich auch vor dem dritten Spiel auf die gewünschte Anfangsformation des ÖFB-Teams festgelegt.

Mit Ausnahme einer Änderung möchten die Fans die gleiche Formation wie gegen Argentinien sehen: Also auch mit Stefan Posch nach dessen Kieferbruch, Kevin Danso an der Seite von David Alaba sowie Konrad Laimer links hinten.

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Neben der Stammbesetzung im Mittelfeld fiel das Voting auf der Zehnerposition knapp zugunsten von Paul Wanner aus. Der PSV-Legionär meldete sich nach einer Wadenblessur rechtzeitig für den Showdown der Gruppe J fit.

Die einzige Änderung soll ganz vorne erfolgen: ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic erhielt die meisten Stimmen, womit die Sky-Community in der Startelf auf den dritten neuen Stürmer im dritten Spiel hofft.

Die ÖFB-Startelf der Sky-User

 

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