Mercedes-Pilot George Russell hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Österreich am Sonntag (ab 13:00 Uhr LIVE bei Sky!) gesichert.

Der britische Formel-1-Fahrer fing in den letzten Sekunden des Qualifyings auf dem Red Bull Ring in Spielberg seinen Ferrari-Konkurrenten Charles Leclerc noch ab. Auf den dritten Platz kam Lewis Hamilton im zweiten Ferrari. Russells Teamkollege Kimi Antonelli landete auf dem vierten Platz.

Russell fuhr eine Zeit von 1:06,113 Minuten. Er schlug Leclerc damit um zwei Zehntel. Nach einem Ausritt von Red-Bull-Pilot Max Verstappen in der vorletzten Kurve gab es eine kurze Untersuchung, ob Russell die auf den Zwischenfall folgende Gelbe Flagge womöglich missachtet hatte und nicht vom Gas gegangen war. Es wurde jedoch kein Vergehen festgestellt.

Verstappen rutschte über Kiesbett – Russell musste zittern

Bei 33 Grad Celsius in der Luft und 52 Grad Streckentemperatur zu Beginn des Qualifyings schenkten sich die Topteams der Motorsport-Königsklasse nichts. Sie warfen einander die Rundenzeiten um die Ohren. Als Favorit für den besten Startplatz kristallisierte sich aber nichtsdestotrotz Antonelli schnell heraus. Der fünfmalige Spielberg-Sieger Verstappen hatte es nur um Haaresbreite in den letzten Quali-Abschnitt geschafft. Er war dann aber auf einer starken Runde unterwegs. Ehe er dann die Kontrolle über sein Auto verlor und über das Kiesbett rutschte.

Der Niederländer musste sich mit dem fünften Rang begnügen. Dahinter folgten die beiden McLaren von Vorjahressieger Lando Norris und Oscar Piastri. In der WM-Gesamtwertung führt der 19-jährige Antonelli vor dem achten von 22 Saisonrennen 41 Punkte vor Hamilton und 50 Zähler vor Russell.