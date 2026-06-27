WAC gewinnt Testspiel – WSG Tirol unterliegt Qarabag deutlich

Der WAC feiert in der Vorbereitung einen 2:0-Testspielsieg gegen den ungarischen Klub Nyíregyháza.

Markus Pink bringt die Kärntner in Führung, Sankara Karamoko sorgt für den Endstand.

Die WSG Tirol muss sich Qarabag Agdam aus Aserbaidschan mit 0:4 geschlagen geben. Der Gegner erreichte in der vergangenen Saison die K.o.-Playoffs der Champions League und schied dort gegen Newcastle United aus.

Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz gewinnt sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung klar mit 15:0 gegen die SPG Wilhering/Mühlbach. Zur Pause führen die Oberösterreicher im Benefizspiel bereits mit 9:0.