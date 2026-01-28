Sieg gegen Frankreich: Deutschland erreicht EM-Halbfinale

Deutschlands Handballer haben das EM-Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Alfred Gislason bezwang Titelverteidiger Frankreich im letzten Hauptrundenspiel in Herning 38:34 (19:15) und zog wie vor zwei Jahren in die Medaillenspiele ein.

Juri Knorr war am Mittwochabend vor 10.850 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen mit zehn Treffern der beste deutsche Werfer. Deutschland greift nun nach der ersten EM-Medaille seit dem Gold-Coup von 2016. Auf wen die DHB-Auswahl im Halbfinale am Freitag trifft, steht noch nicht fest. Infrage kommen Island oder Kroatien.

Die DHB-Auswahl hatte in der Hauptrundengruppe I Spanien (34:32), Portugal (32:30) und Norwegen (30:28) geschlagen, ehe sie beim 26:31 gegen Weltmeister Dänemark den ersten Halbfinal-Matchball vergab. Auch die Dänen sind für die Medaillenspiele qualifiziert, die ebenfalls in Herning ausgetragen werden.

