Sieg gegen Norwegen: Deutschland wahrt EM-Halbfinal-Chance

Deutschlands Handball-Nationalteam hat bei der EM auch ihr zweites Hauptrundenspiel gewonnen.

Die Mannschaft von DHB.Bundestrainer Alfred Gislason bezwang Norwegen in Herning 30:28 (15:17) und erspielte sich mit nun 6:0 Punkten zwei Matchbälle für das Halbfinal-Ticket.

Marko Grgic war am Samstagabend vor 10.117 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen mit sieben Treffern der beste deutsche Werfer. Mit einem Sieg gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark am Montag (20.30 Uhr) würde Deutschland schon vor Ende der zweiten Turnierphase die Teilnahme an den Medaillenspielen sichern. Der letzte Gegner am Mittwoch (18.00 Uhr) ist Titelverteidiger Frankreich.

Deutschland, das zuvor schon Spanien (34:32) und Portugal (32:30) besiegt hatte, führt die Hauptrundengruppe I nach dem zweiten Spieltag mit 6:0 Punkten an. Dahinter folgen Frankreich und Dänemark (je 4:2 Zähler), Norwegen und Portugal (je 2:4) sowie das punktlose Spanien.

(SID).

Beitragsbild: Imago.