Sieg über Kanada: Deutschland steht im Davis-Cup-Halbfinale

Das deutsche Tennisteam hat das Halbfinale des Davis Cup in Malaga erreicht.

Im Viertelfinale des Nationenwettbewerbs schlug die Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann Kanada mit 2:0 und trifft nun am Freitag auf die Niederlande. Letztmals war das DTB-Team 2021 ins Halbfinale eingezogen und hatte 1:2 gegen Russland verloren.

Daniel Altmaier brachte Deutschland am Mittwochnachmittag mit 1:0 in Führung. Er schlug Gabriel Diallo mit 7:6 (7:5), 6:4. Anschließend gewann auch Jan-Lennard Struff, in Abwesenheit von Topspieler Alexander Zverev die deutsche Nummer eins, einen Krimi gegen Denis Shapovalov mit 4:6, 7:5, 7:6 (7:5). Das deutsche Top-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz musste somit nicht mehr eingreifen.

(SID) / Bild: Imago