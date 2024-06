„Sieht so aus, als könnten sie nicht gestoppt werden“: Bachmann schwärmt von ÖFB-Team

Daniel Bachmann, der Österreicher im Tor von Watford und 14-facher ÖFB-Teamspieler, schwärmt von seinen Landsleuten. Im Interview mit Sky Sports UK lobt der Keeper die Leistungen des ÖFB-Teams bei der Europameisterschaft in Deutschland.

Der Tormann, der sein letztes Länderspiel im September 2023 im Testspiel-Remis gegen Moldawien bestritten hat, hebt besonders die Intensität der Rangnick-Elf hervor. „Niemand will gegen Österreich spielen, weil sie wissen, was sie erwartet, und Österreich dieses Tempo über volle 90 Minuten gehen kann“, so Bachmann.

In den K.O.-Spielen sei „alles möglich“. So traut Bachmann den Österreichern durchaus den Einzug ins Halbfinale zu.

„It looks like they can’t be stopped“ 🔥

Watford goalkeeper Daniel Bachmann backs Austria to beat England if they meet at Euro 2024 🇦🇹 pic.twitter.com/pFAJHrcPKc

— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 26, 2024