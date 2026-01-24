Sinner kämpft sich trotz Hitze und Krämpfen ins Achtelfinale

Titelverteidiger Jannik Sinner hat bei den Australian Open der großen Hitze getrotzt und sich ungeachtet heftiger Krämpfe ins Achtelfinale gekämpft. Der Tennis-Weltranglistenzweite aus Italien rang am Samstag in der 3. Runde den US-Amerikaner Eliot Spizzirri nach 3:45 Stunden mit 4:6,6:3,6:4,6:4 nieder, geriet dabei aber an seine körperlichen Grenzen. Bei Temperaturen von bis zu 38 Grad konnte der Melbourne-Champion der vergangenen beiden Jahre phasenweise kaum mehr laufen.

Beim Stand von 4:6,6:3,1:2 ließ sich Sinner erstmals behandeln. Doch die Massage seiner Beine schien erst einmal nicht zu wirken. Der Südtiroler humpelte nur noch über den Platz. „Ich weiß nicht, was ich machen soll“, sagte der 24-Jährige an sein Trainerteam gerichtet. Zum 1:3 musste Sinner seinen Aufschlag abgeben, ehe die Partie wegen der Hitze unterbrochen wurde, um das Dach über der Rod Laver Arena zu schließen. Sinner verschwand in der Kabine, um sich abzukühlen.

Sinner „hatte Glück mit Hitzeregel“

„Ich hatte heute Glück mit der Hitzeregel“, sagte Sinner nach dem körperlichen Kraftakt. „Ich hatte überall Krämpfe. Es hat mit den Beinen begonnen und dann ging es in die Arme. Ich weiß, dass ich mich in diesem Bereich verbessern muss“, sagte der Italiener, der dennoch stolz auf sich war. „Tennis ist ein sehr mentales Spiel. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben und einen Weg zu finden. Das ist mir gelungen.“

Bei den Australian Open gilt seit einigen Jahren die sogenannte „Heat Stress Scale“. Dabei handelt es sich um eine Skala von eins bis fünf, die neben der Lufttemperatur auch die direkte Wärmestrahlung der Sonne, die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit berücksichtigt. Wird ein Wert von 5,0 erreicht, müssen die Spiele unterbrochen und in den großen Arenen die Dächer geschlossen werden.

Schon im Vorjahr Probleme

Für Sinner war die Regel am Samstag die Rettung. Während die Spiele auf den Außenplätzen unterbrochen wurden, hatte Sinner unter dem geschlossenen Dach und bei laufender Klimaanlage zwar immer noch körperliche Probleme, der vierfache Grand-Slam-Champion bekam die Schwierigkeiten aber einigermaßen in den Griff. Schon im Vorjahr hatte er im Achtelfinale gegen den Dänen Holger Rune extrem unter der Hitze gelitten und nur mit Mühe ein Aus abgewendet.

Dieses Mal litt Sinner wieder, fand aber auch gegen den stark aufspielenden Spizzirri (ATP-85.) einen Weg. Erstmals seit dem Wien-Finale am 26. Oktober gegen den Deutschen Alexander Zverev und zwölf souveränen Siegen auf der ATP-Tour gab Sinner wieder einen Satz ab.

Titelverteidigerin Keys souverän weiter

Zuvor hatte Titelverteidigerin Madison Keys ihr Drittrundenspiel in der Rod Laver Arena erfolgreich überstanden. Die als Nummer 9 gesetzte US-Amerikanerin schlug Karolina Pliskova aus Tschechien glatt 6:3,6:3.

(APA) / Bild: Imago