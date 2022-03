Ski Cross: Ofner vor Debütantin Gigler Weltcup-Fünfte auf Reiteralm

Beim Ski-Cross-Weltcup auf der Reiteralm hat es für Österreich die Ränge fünf für Katrin Ofner und sechs für Debütantin Sonja Gigler gegeben. Der Sieg ging an die Schwedin Sandra Näslund vor den Kanadierinnen Marielle Thompson und Brittany Phelan. Bei den Männern schaffte es aus dem ÖSV-Team am Sonntag niemand ins Halbfinale, Bester wurde Tristan Takats als Neunter. Platz eins holte sich der Kanadier Reece Howden vor dem Japaner Ryo Sugai und dem Schweizer Alex Fiva.

„Natürlich wäre ich gerne ins große Finale gefahren, aber das habe ich mir schon als 13. in der Qualifikation verbockt. Dadurch bin ich im Startgate in den ersten beiden Runden ganz rechts gestanden und musste einige Meter mehr machen. Das war im Halbfinale gegen Sandra und Marielle ein entscheidender Nachteil, denn die beiden waren an diesem Wochenende die schnellsten Fahrerinnen auf diesem Kurs“, sagte Ofner nach dem Sieg im kleinen Finale.

Die 20-jährige Vorarlbergerin Gigler bezeichnete ihr Debüt als „Wahnsinn“. Sie sei körperlich und vom Kopf her sehr gut auf das Rennen eingestellt gewesen. „Ich habe in dieser Woche viele Gespräche mit meinen Teamkollegen geführt, Tipps von ihnen geholt und viel Erfahrung sammeln können. Einiges davon habe ich heute schon umgesetzt“. Takats, Johannes Aujesky (10.), Robert Winkler (11.) und Oliver Vierthaler (15.) schieden im Viertelfinale aus, Johannes Rohrweck (28.) und Frederic Berthold (30.) im Achtelfinale. Das Saisonfinale findet am Samstag in Veysonnaz statt.

