Sky exklusiv || Cvetkovic über Rapids Derby-Misere: „Ich war wirklich überrascht“

Frei nach dem Motto „come back stronger“ arbeitet Nenad Cvetkovic härter denn je an seiner Rückkehr auf den Rasen. Im ausführlichen Exklusiv-Interview mit Sky Reporter Eric Niederseer schilderte der serbische Innenverteidiger des SK Rapid die Schwierigkeiten der vergangenen Monate, seine Comeback-Pläne für April inklusive „Titel-Tackling“, das Ende der Horror-Statistik im Wiener Derby und seine „Trophäenträume“ mit Grün-Weiß.

Neue Energie in Hütteldorf – „Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen“

Sky: „Lassen Sie uns über den neuen Trainer sprechen: Was sind die größten Veränderungen, die seit der Übernahme von Robert Klauß, in Hütteldorf sichtbar wurden?“

Cvetkovic: „Er ist sehr leidenschaftlich, was den Fußball betrifft. Diese Energie überträgt er auf das gesamte Team. Ein sehr wichtiger Faktor ist, dass wir in jedes Spiel gehen, um es zu gewinnen. Und nicht nur sagen, schauen wir mal, was passiert oder nur um einen Punkt mitzunehmen. Nein, wir wollen jedes Spiel gewinnen und das ist genau der Punkt, der sich positiv auf unsere Ergebnisse auswirkt. Wir sind viel wettbewerbsfähiger.“

„Wichtige Wochen stehen an: Wie würden Sie die Atmosphäre innerhalb der Kabine beschreiben?“

„Es stehen sehr wichtige Spiele vor der Brust, speziell natürlich das Derby. Wir wissen alle, was das Derby für uns und unsere Fans bedeutet. Und auch die Gewichtung des Derbies für den restlichen Saisonverlauf. Es wird intensiv, man kann den Druck spüren. Aber genau dieser Druck ist es, womit wir Fußballprofis umgehen müssen und ich denke, wir gehen sehr positiv damit um. Wir bereiten uns sehr gut darauf vor und hoffentlich beenden wir diese Woche als Sieger.“

„Aufgrund Ihrer Verletzung hatten Sie noch nicht die Möglichkeit, in einem Derby aufzulaufen. Was haben Sie bereits über das Wiener Derby gehört?“

„Das Derby ist etwas ganz Besonderes. Ich bin quasi Belgrad-Derbies in sämtlichen Jugendteams aufgewachsen und weiß aus meiner Zeit in Serbien natürlich, was ein Derby bedeutet. Speziell in Serbien ist es natürlich auch sehr hitzig, genau wie hier. Es ist ein Traum eines jeden Spielers auf so einer großen Bühne unter Druck zu performen. Und natürlich zu gewinnen.“

Überraschung über negative Derby-Bilanz – Cvetkovic hat keine Ahnung, „wie sie das geschafft haben“

„Sie kennen sicherlich die Derby-Historie mit sieben Jahren ohne Heimsieg. Ist am Sonntag der richtige Zeitpunkt dafür?“

„Ja, definitiv. Als ich diese Statistik gehört habe, war ich ehrlicherweise wirklich überrascht. Ich habe keine Ahnung wie sie (FK Austria Wien) das geschafft haben. Ob es Glück oder was auch immer. Aber jetzt sind definitiv wir an der Reihe!“

„Die letzte Frage, Nenad: Sie sind im Januar 28 Jahre alt geworden, haben die besten und hoffentlich vor allem verletzungsfreien Jahre vor sich. Wie soll Ihre ‚perfekt Karriere‘ in aussehen?“

„Ich stimme dir zu. Die Jahre von 28 bis 33 sind speziell für Innenverteidiger die besten Jahre und ich freue mich wirklich darauf. Weil ich mich einerseits physisch und andererseits auch mental richtig gut fühle. Weil ich als Spieler reif bin. Dieser Abschnitt meiner Karriere wird sicherlich sehr interessant und hoffentlich werden wir viele Trophäen in die Höhe stemmen.“

