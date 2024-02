Sky exklusiv || Hartberg-Kapitän Heil: „Das wird uns schon wehtun“

Der TSV Hartberg gastiert zum Frühjahrsauftakt der ADMIRAL Bundesliga bei der Wiener Austria (Samstag, ab 16:00 Uhr live und exklusiv auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Der Kapitän der Hartberger, Jürgen Heil, spricht im exklusiven Sky-Interview mit Kimberly Budinsky u.a. über den historischen Herbst, die Vorbereitung, den Abgang von Christoph Lang und den Verbleib von Maximilian Entrup.

Sky: „Jürgen, Hartberg hat einen historischen Herbst hinter sich, bald geht es los mit der Frühjahrssaison. Was nimmt sich Ihr Team für die kommenden Monate vor?“

Jürgen Heil: „Wir haben eine unglaubliche Herbstsaison hinter uns. Wir wollen einfach an das anknüpfen, was wir jetzt schon im Herbst gezeigt haben. Ich glaube, dass wir in unserer Spielidee sehr weit sind und uns nicht verstecken müssen. Jeder in der Mannschaft versteht, wie wir auftreten wollen. Aber genau deswegen müssen wir da weiterarbeiten und uns nicht zufriedengeben.“

Sky: „Die Vorbereitungszeit ist bekanntlich immer besonders fordernd. Wenn Sie ein Resümee bis hierhin ziehen, wie anstrengend waren die vergangenen Wochen auf einer Skala von 1-10 und was nehmen Sie und die Mannschaft daraus für den Frühling mit?“

Jürgen Heil: „Auf einer Skala von 1-10 würde ich sieben sagen. Es war im körperlichen Bereich schon anstrengend, aber noch anstrengender war es für den Kopf, weil wir uns natürlich immer weiter verbessern wollen und mit dem Kopf voll bei der Sache sein müssen. Unsere größten Learnings waren absolut, dass wir unsere Spielidee noch mehr festigen, aber auch mit neuen Elementen in unserem Spiel auftreten wollen.“

Sky: „Also darf man mit weiteren Überraschungen rechnen? Hartberg hat ja im Herbst auch schon überrascht.“

Jürgen Heil: „Für uns in der Mannschaft ist es gar nicht so überraschend gewesen, weil wir echt an uns glauben und wir wissen, was wir können.“

Sky: „Wenn man Sie und ihr Team beobachtet hat, ist das auch genau das, was Hartberg in dieser Saison ausmacht, oder?“

Jürgen Heil: „Absolut. Wenn man jetzt uns vergleicht, wie wir jetzt auf den Platz gehen, mit was für einer Sicherheit, mit was für einer Überzeugung, ist es sicher anders als am Anfang der Saison, wo wir noch nicht so genau gewusst haben, wo wir stehen. Aber jetzt ist der Glaube bei jedem da, dass wir unser Können immer wieder abrufen können.“

Sky: „Markus Schopp ist schon zum zweiten Mal in Hartberg, leistet erneut großartige Arbeit. Was macht ihn als Trainer für Sie aus?“

Jürgen Heil: „Erstens einmal ist er sicher überzeugt von seiner Spielidee und von unserem Können. Er gibt jedem Spieler das Gefühl, dass er bei weitem nicht fertig gelernt hat und dass sich jeder einzelne noch verbessern kann. Und das ist seine Stärke, dass jeder weiß, dass noch viel mehr möglich ist, sowohl in der eigenen Karriere als auch bei uns als Mannschaft. Und wenn man diesen Glauben als Spieler hat, dann geht man anders auf den Platz.“

Sky: „Im Wintertransferfenster hat sich ein Spieler vom Team verabschiedet. Christoph Lang hat seine Leihe von Sturm Graz beendet und einen Vertrag bei Rapid unterschrieben. Wie sehr wird er der Mannschaft fehlen?“

Jürgen Heil: „Christoph war ein sehr wichtiger Spieler für uns, hat fast jede Partie gespielt im Herbst. Es fehlt ein gewisses Element, vor allem in der Breite, das wird uns schon wehtun. Aber ich glaube, dass wir das gut innerhalb der Mannschaft ersetzen können, weil wir genügend Qualität haben. Wenn man so erfolgreich ist, dann wird man mit diesen Dingen konfrontiert. Max (Anm.: Entrup) ist ins Nationalteam einberufen worden. Wenn man da keine Angebote hat, dann wäre das auch komisch, wenn man bei einem kleineren Verein spielt. Und natürlich wird das dann in der Mannschaft besprochen. Aber ich glaube, wir machen das als Mannschaft sehr gut, wir lassen jeden seine Entscheidungen selbst treffen, gehen unseren Weg weiter und natürlich hofft man, dass es mit dem gleichen Stamm ist, den wir im Herbst hatten. Und wenn nicht, kommen neue Spieler, die wir dann gerne in die Gruppe integrieren – deswegen hat jeder freies Entscheidungsrecht, es wird uns nicht daran hindern, unseren Weg weiterzugehen.

Sky: „War es für die Mannschaft aus sportlicher Sicht trotzdem erleichternd, dass mit Maximilian Entrup nicht auch noch eine zweite Offensivkraft und der aktuelle Führende der Torschützenlisten abhandenkommt?“

Jürgen Heil: „Wir haben gewusst, dass Max einen unglaublichen Herbst gespielt hat und dass wir so einen Spielertypen kein zweites Mal im Kader haben. Deswegen ist es natürlich sehr wichtig für uns, dass er noch da ist und ich hoffe einfach, dass Max an den Herbst anschließen kann, weil er auf einem super Weg ist. Wie lange das noch in Hartberg ist, wird sich zeigen. Aber über das sollten wir uns jetzt keine Gedanken machen. Er soll sich auf seine Leistungen fokussieren und wir als Mannschaft uns auf unsere Leistungen – dann wird auch der richtige Schritt für ihn kommen.“

Im zweiten Teil des Interviews spricht der 26-Jährige über die Rolle als Kapitän, die Stadion-Debatte und die Ziele für die Saison.

