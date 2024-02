Sky exklusiv || Heil: „Keiner will, dass der Verein zugesperrt wird, nur weil wir kein Stadion haben“

Der TSV Hartberg startet am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei der Wiener Austria (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) in die Frühjahrssaison der ADMIRAL Bundesliga. Sky-Reporterin Kimberly Budinsky hat den Kapitän der Hartberger, Jürgen Heil, zum exklusiven Interview getroffen.

Im zweiten Teil des Interviews spricht der 26-Jährige über die Rolle als Kapitän, die Stadion-Debatte und die Ziele für die Saison.

Sky: „Sie sind seit vergangenem Sommer Kapitän vom TSV Hartberg, übernehmen auch in solchen Situationen wie den eben besprochenen eine wichtige Rolle. Wie wohl fühlen Sie sich mit dieser neuen Aufgabe?“

Jürgen Heil: „Es war extrem lehrreich. Man macht sich natürlich Gedanken, wahrscheinlich am Anfang sogar zu viele Gedanken. Du kannst dich auf gewisse Situationen nicht vorbereiten. Aber man wächst schnell rein. Man versucht natürlich Verantwortung zu übernehmen, Dinge anzusprechen, die auch mal nicht schön sind, oder auch ungut für einen selber sind. Das war eigentlich das größte Learning für mich, dass man nicht jeden Spieler gleich behandeln kann, manche sind sensibler, bei manchen muss man härter durchgreifen. Ich versuche einfach, dass die Stimmung passt, innerhalb der Mannschaft, dass nie Themen aufkommen, die dann für längere Zeit belastend sein könnten, für uns als Team. Ich bin zwar noch nicht alt, aber schon lange bei dem Verein und ich versuche einfach die Werte zu vermitteln, für die der Verein steht. Ich glaube, das ist das, worauf ich mich am meisten fokussiere.“

Sky: „Welche sind das?“

Jürgen Heil: „Hartberg steht für ehrliche Arbeit. Als ich damals in die die Regionalliga nach Hartberg gekommen bin war der der Verein eigentlich am Boden. Plötzlich waren wir eine Truppe, die gemeinsam durch Dick und Dünn gegangen ist. Damals habe ich gelernt, wie viel man mit Teamgeist wirklich erreichen kann. Wir haben damals, als wir in der zweiten Liga aufgestiegen sind, sicher nicht die besten Truppe gehabt. Aber wir waren einfach so eine starke Partie, wo wir bei jedem Spiel wussten: Uns muss man erst einmal schlagen.“

Sky: „Was nehmen Sie für sich persönlich mit in die in die Frühjahrssaison? Ich erinnere an zwei Sperren, mit denen der Trainer nicht unbedingt glücklich war…“

Jürgen Heil: „(Lacht) Ja, und ich will auch wieder freier auftreten. Ich habe mir in der Hinrunde sehr viel Druck auferlegt, vor allem auch mit dem Kapitänsamt, wollte immer vorangehen. Aber ich vertraue meinen Mitspielern. Jetzt haben wir gesehen, wie erfolgreich wir sind und was in uns steckt. All das möchte ich im Frühjahr genießen. Fußballspielen soll Freude machen und das nehme ich absolut für mich mit.“

Sky: „Ein nicht so schönes Thema ist jenes mit der Infrastruktur, mit dem Stadion. Wie sehr beschäftigt das Thema die Mannschaft?“

Jürgen Heil: „Wir alle wissen um die Thematik und dass schön langsam irgendwas passieren muss. Ich glaube, keiner will, dass der Verein zugesperrt wird, nur weil wir kein Stadion haben. Ich glaube, vor allem in den Phasen wie jetzt, wo wir erfolgreich sind, da wird es dann auch wieder zu einem größeren Thema. Weil als wir nicht erfolgreich waren, da hat man das Gefühl, dass es jedem egal ist. Aber für uns ist es einfach entscheidend. Ich bin jetzt seit neun Jahren in Hartberg und ich wünsche mir einfach, dass der Verein weiter wächst. Wir sind seit sechs Jahren in der Bundesliga und da kanns einfach nicht sein, dass wir nicht die Möglichkeit haben, endlich einen Schritt weiterzukommen mit diesem Thema. Ich hoffe, dass da in naher Zukunft einmal eine Entscheidung kommt, weil das natürlich auch Ruhe schaffen würde.“

Sky: „Hartberg hat im Herbst überzeugt und ich entnehme Ihren Worten, dass Sie den Erfolgslauf mit Ihren Teamkollegen im Frühjahr fortsetzen werden. Jürgen, was würden Sie sagen, ist mit Hartberg alles möglich? Sind die Top sechs in dieser Saison das klare Ziel?“

Jürgen Heil: „Wir haben jetzt noch fünf Spiele, aber eines ist einmal klar, wir wollen da unbedingt rein, weil ich glaube, nach so ein Herbst hätten wir es uns erstens verdient, und zweitens wollen wir so viel Punkte wie möglich mitnehmen, weil durch die Punkteteilung wird sich dann alles zusammenschieben. Sollten wir es in die Top sechs schaffen, dann wollen wir da oben nicht einfach nur dabei sein, sondern wollen unseren Stempel aufdrücken.“

