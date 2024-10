Sky exklusiv || Köln-Coach Struber: „Zahlen für Unerfahrenheit Lehrgeld“

Kölns Trainer Gerhard Struber spricht im exklusiven Sky-Interview über seinen Start als neuer Effzeh-Coach und die Aufstiegsträume der Fans.

Köln-Trainer Gerhard Struber über …

…den Gesamteindruck der ersten Wochen beim 1.FC Köln: „Eigentlich gut! Wir haben es geschafft, die Jungs aus einer schwierigen Situation rauszuholen und wissen, dass da im Sommer einige Dinge passiert sind, die die Mentalität in Mitleidenschaft gezogen haben. Wir haben es geschafft, den Jungs wieder eine Positivität und eine Spielidee einzuimpfen, bei der wir mittlerweile auch sehen, dass wir damit Punkte generieren und mit den Leistungen dahin kommen, wo wir hinwollen.“

…Fans und Umfeld beim 1.FC Köln: „Es ist sehr viel Bewegung drin und natürlich ist der Klub sehr emotional. Das haben wir im Vorfeld natürlich schon gewusst. Im täglichen Tun merkt man dann einfach nochmal, dass an diesem Klub ein unglaubliches Interesse von außen und von innen herrscht. Wichtig ist aber, dass wir in dieser ganzen Welt sehr konzentriert arbeiten können und ein gutes Miteinander pflegen. Was mir besonders gefällt, ist, dass auf dem Platz sichtbar wird, woran wir arbeiten und das dann auch immer mehr in Punkte umwandeln können.“

…die ausbaufähige Punkteausbeute in der Liga: „Die ist ausbaufähig, das stimmt. Wir sind in einer Entwicklung drin, in der wir noch das ein oder andere mal etwas Lehrgeld für die Unerfahrenheit zahlen. Gleichzeitig merke ich aber auch, wie schnell wir lernen und Dinge anpassen können. Deshalb: Es ist ein Weg, wo auch mal das ein oder andere Spiel zum Lernen dabei ist. Die Effizienz steigert sich aber immer weiter und es ist auch ein gewisser Push drin, der uns in unseren Spielen immer weiter nach vorne bringt.“

…Fehlende Balance in der Offensive und Defensive: „Wir versuchen die Zeit in der Länderspielpause jetzt sinnvoll zu nutzen, auch wenn mir neun Nationalspieler fehlen. Es sind Trainings, wo wir natürlich auf diese Stabilität eingehen wollen, um attraktiven Fußball zu bieten, aber auch defensive Strukturen zu definieren. Wir wollen unsere Ausrichtung aber natürlich nach vorne verlagern, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen.“

…Integration junger Spieler wie Downs und Finkgräfe: „Es ist total wichtig, dass wir unsere jungen Spieler integrieren, aber natürlich dann, wenn wir sehen, dass sie bereit sind zu liefern und zu leisten. Ich verschenke ja nicht irgendwelche Plätze in der Mannschaft. Die Trainingszeit muss mir etwas spiegeln, damit ich sehe, dass es an der Zeit ist, jemanden reinzuwerfen. Wir wollen sie entwickeln, aber natürlich ist es genauso wichtig, die erfahrenen Spieler mit in die Spielidee mit hineinzunehmen. Für diesen Marathon müssen wir alle Spieler bestmöglich abholen.“

…Aufstiegsträume der Fans in Verbindung mit Neuzugängen im Winter: „Wir werden in dieser Transferphase sehr behutsam sein müssen. Ich finde, wir haben hervorragende Jungs in unserer Mannschaft und strahlen Zuversicht und Optimismus aus. Gleichzeitig braucht es dann nicht viel, sondern das Richtige. Dafür müssen wir uns die Zeit nehmen und die ein oder andere richtige Verpflichtung machen, die dann in Summe gut sein kann.“

Struber über Klopp: „Besondere Strahlkraft“

…Potenziale in der Mannschaft: „Wir sind mit vielen Jungs in Entwicklungsschritten. Es ist noch nicht ganz abzusehen, was wir dann im Winter wirklich brauchen. Natürlich halten wir Ausschau auf vielen Positionen und schauen, was uns der Markt hergibt. Wir schauen da sehr genau hin und wissen schon, wo wir nachfassen wollen. Wir werden uns da einige Dinge offenhalten.“

…seine persönlichen Aufstiegsambitionen: „Das wollen wir, ja! So schnell wie möglich, ohne dabei in Aktionismus zu verfallen, sondern mit einem guten Plan, harter Arbeit und gleichzeitig viel Spaß. Das muss auch alles in einem Einklang stehen. Ich denke aber, da sind wir auf einem guten Weg, im Wissen, dass wir schon noch einiges vor uns haben, was das Thema Aufstieg angeht.“

…Jürgen Klopps neuen Job bei RB: „Das ist eine besondere Strahlkraft. Besser kann man es nicht machen, als so einen Fachmann wie Jürgen Klopp für sich zu gewinnen. Für RB ist das ein absoluter Gewinn, den sie sich da ins Boot holen. Davon werden alle Standorte sehr profitieren.“

(Marlon Irlbacher/sport.sky.de)/Bild: Imago