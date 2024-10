„Wird spannend“: Rangnick freut sich über Nachfolger Klopp

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat seinem Nachfolger Jürgen Klopp eine intensive und anstrengende Zeit als Head of Sports bei Red Bull prophezeit. „Ich hatte ja eineinhalb Jahre das Amt inne. Ich weiß, dass es eine sehr spannende, anspruchsvolle und komplexe Aufgabe sein kann, die aber auch sehr zeitintensiv ist“, sagte Österreichs Teamchef am Mittwoch bei einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft.

Rangnick hatte den Posten bei RB von 2019 bis 2020 bekleidet. „Ich war in diesen eineinhalb Jahren öfter in Brasilien und in den USA. In Leipzig sowies habe damals für alle drei Vereine die Kaderplanung zumindest mitbegleitet. Ich weiß aber nicht, was mit Jürgen Klopp besprochen wurde und wie er diese Rolle interpretiert“, sagte er. Zum Red-Bull-Kosmos gehören unter anderem auch Klubs in New York, Brasilien und Japan.

Rangnick von Klopp-Engagement wenig überrascht

Überrascht war Rangnick von Klopps neuer Aufgabe nicht. „Das Gerücht ist ja schon seit Wochen im Umlauf, auch im Umfeld von Leipzig“, sagte er und fügte an: „Es wird sicher spannend sein, in den nächsten Monaten zu verfolgen, inwiefern sich Jürgen da einbringen kann.“

Klopp hat bei Red Bull einen Langzeitvertrag unterschrieben und startet seine neue Aufgabe am 1. Januar 2025. Allerdings hat Klopp sich auch eine Exit-Option im Arbeitspapier zusichern lassen. Vor allem für den Fall, sollte ihn der DFB nach seiner selbst auferlegten Pause auf der Trainerbank eines Tages als DFB-Bundestrainer-Nachfolger für Julian Nagelsmann haben wollen.

(SID) / Bild: GEPA/Imago